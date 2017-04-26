愛吸菸的人高於全台比例 雲林縣35％男性有吸菸習慣

雲林縣吸菸人口居高不下，105年約11萬人吸菸，比前一年提高，也高於全台吸菸人口比例，菸癮者以成年男性為主，雲林縣成人男性目前吸菸率高達35.9％。

雲林縣衛生局指出，衛福部國健署所做的成年人吸菸行為調查資料顯示，雲林縣成年人吸菸率105年為18.4％（約11萬人），較104年15.1%提高3.3％，監測結果也高於台灣地區15.3％，雲林縣成人男性目前吸菸率高達35.9％（104年為28.2％）。

資料也顯示，縣民吸食電子煙比率105年為0.8％（約4800人）比104年0.1%提高0.7％，監測結果高於台灣地區0.5％，從以上調查結果顯示，雲林縣成人吸菸和吸食電子煙人數均有上升趨勢。

衛生局指出，電子煙是全球新興健康危害議題，臺灣已將電子煙納入藥品管理，一般大眾對於電子煙的認知，多半仍以為電子煙比紙菸危害小，可用於戒菸、無二手菸困擾、氣味更好聞、無菸草燃燒之臭味等錯誤印象，事實上電子煙並非如製造商所宣稱的更安全、更健康。

衛福部食藥署102 年至104 年受理2565 件電子煙檢體，顯示70%含有具成癮性之尼古丁。另外，103 年間自各地方縣市衛生局、警察局、關務署送驗之電子煙中，隨機抽驗31件，發現100%含有甲醛、90.3%含有乙醛。

依據國際癌症研究署的癌症因子分類，甲醛歸類為1級（確定為致癌因子），乙醛2B級（可能為致癌因子）。

此外，吸入甲醛或乙醛，都會刺激眼部及呼吸道，引起咳嗽、喘鳴、胸痛及支氣管炎，長期吸入可能引起慢性呼吸道疾病，對人體皆具有高度危害性。

531是世界無菸日，雲林縣衛生局自5月1日至6月30日舉辦「531世界無菸日雲林戒菸有禮」活動，吸菸者本人攜帶健保卡到縣內戒菸特約醫事機構、藥局等接受戒菸服務就送戒菸禮品，衛生局呼籲，利用專業戒菸服務資源可減輕戒斷症候群的不適感。

如需協助擺脫菸癮的癮君子，也可撥打免費戒菸諮詢專線0800636363，服務時間為星期一至六上午9點至晚上9點。

(中時)