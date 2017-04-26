聯航又出包！巨兔離奇命喪貨艙

Annette Edwards是飼養巨兔專家，其中大流士（Darius）是世界第一巨兔。(圖/翻攝自Annette Edwards推特)

世界第一巨兔之子西蒙，命喪聯航貨艙。(圖/擷取自《太陽報》)

繼強拖乘客下機濺血事件後，美國聯合航空又接連爆出多宗醜聞，引起國際撻伐。而此次搭乘聯航受難的不是乘客，而是有望成為世界第一巨兔的西蒙（Simon），牠命喪於一架自英國機場飛往芝加哥的班機中。

根據英國廣播公司《BBC》報導，西蒙是身長1.3公尺的世界第一巨兔大流士（Darius）的兒子，牠在10個月大就已長91公分，被認為有極大機會超越父親紀錄，成為下屆世界最大巨兔。不幸的是，牠在聯航一架飛往美國芝加哥市奧黑爾國際機場途中，暴斃身亡。

英國前模特兒、西蒙飼主（Annette Edwards）說，西蒙在啟航3小時前接受獸醫檢查，牠的身體狀況非常健康，並說自己過去多次空運兔子，從沒有發生憾事，希望了解西蒙在貨艙喪命的原因。

根據美國交通部2015年公布的數據，總計有35隻動物在空運期間死亡，其中14隻死於聯合航空班機上，資料顯示，2015年聯航共運送97156隻動物，意即在1萬隻由聯航托運的動物中，便會發生2.37件意外，事故率為全美航空最高。對於巨兔死亡，聯合航空聲明指出，對這消息感到難過，目前正聯繫客戶並試圖提供協助。

(中時電子報)