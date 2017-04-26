感念10年前善舉 台大工業工程研究所榜首莊佳容謝師恩

台大工業工程研究所榜首的莊佳容寫信給補習班負責人張簡，「您的善舉改變了我的一生！」(曹婷婷翻攝)

10年前善舉，改變一個孩子一生！今年一口氣考上台成清交研究所，更是台大工業工程研究所榜首的莊佳容，特地寫信給成大補習班負責人張簡，「非常感謝十年前大樹計畫，您的善舉改變了我的一生！」

補習班負責人張簡收到一封讓他感動不已的信，他說，10年前成大補習班與台南市政府合作，連續推動5年大樹計劃，幫助經濟弱勢有心向學的孩子，3年全免費補習英數理化，10年後，這個計畫收到美麗的成果。

「張簡先生您好：我是10年前大樹計畫的學生莊佳蓉，我在當年基測考403分進入台南女中後，考上中央大學，而在今年研究所考試中，錄取台、清、交、成研究所；非常感謝10年前大樹計劃對經濟弱勢學生的照顧，您的善舉改變了我的一生。」

張簡今天表示，此計畫已過很久了，接到感謝卡，感動中很意外與驚喜。他說，10年前一個動心起念，推動5年期大樹計畫，幫助有心向學的弱勢子，免費補習英數理化3年，連課本書錢講義費都全免。莊佳蓉即是當年扶植對象，他說，莊是位很努力又珍惜機會的孩子，國中3年的幫助，一直存在心中，才鼓起勇氣寫信。

「可能也是要告訴我，她終於成功了，不負當初對她的栽培。」張簡表示，自95年到100年間，平均每年有70位經濟弱勢學生，在成大補習班各分校免費補習英數理化，97年間最多有105人。

他說，1個人1年免掉的補習費約在6萬元，對沒錢補習的學生，是不可多得的機會，欣喜大樹計畫看到了孩子的努力與成果，最窩心的是感謝信函。

(中時)