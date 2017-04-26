國姓鄉爭取納入日月潭國家風景區管理處範圍
國姓鄉公所爭取納入日月潭國家風景區管理處範圍，希望能提升國姓咖啡、鹿茸產業的能見度，並共享大日月潭地區觀光人氣與推廣平台，鄉長丘埔生今日表示，計劃將國姓咖啡節拉到日月潭向山遊客中心舉辦，讓國姓優質產業名聲遠揚。
國姓咖啡種植面積最廣、全國產量第一，國內養殖水鹿兩萬頭，國姓鄉便佔了近5000頭，生產的鹿茸相關產品產值達兩億，也是全國第一，國姓鄉長丘埔生有鑑於日月潭風景區觀光人潮眾多、是國際觀光亮點，希望日管處能「母雞帶小雞」，引客入村，讓更多遊客認識國姓豐富的農特產業與文化史蹟，26日邀集日管處埔里工作站主任施宗泓與咖啡、養鹿協會代表座談。
邱埔生指出，國姓鄉北港村離日月潭約40分鐘車程；南港村、北山村約30分鐘，投147縣道拓寬後，更能節省車程，日月潭風景區因有中央資源的挹注，建設發達，有如南投縣的「觀光蛋黃區」，如能將咖啡、鹿茸產業區域納入「蛋白區」，引進人潮，串連各產銷班，並將觀光動線延伸至鄉內，對於國姓產業是很大的激勵，希望能先將南港、北山、大石這幾村納入日管處風景區範圍。
日管處埔里工作站主任施宗泓表示，任何行政區新納入風景區管理處範圍，都要交由行政院專家學者研究決定，非日管處單向可以做決策，但日管處樂意提供向山遊客中心、藝廊，日月潭嘉年華、自行車環湖、馬拉松等大型活動等空間，提供國姓鄉產業擺攤銷售，日管處網站也能納入國姓產業的故事，協助做整體行銷，並與南投客運研議，「台灣好行」客運是否能延伸進國姓鄉。
施宗泓另建議成功導客入村最大前提是「要帶給遊客看什麼」，建議各產業人士設計體驗遊程，讓遊客願意久留國姓。丘埔生表示，為提升國姓產業對外能見度，今年6月的國姓咖啡節活動，會考慮在向山遊客中心舉辦，希望能提升國姓優質產業能見度，再進一步思考如何導客入村。
(中時)
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