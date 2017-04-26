可麗餅餐車 到台東偏鄉小學送愛心
散播愛與勇氣的可麗餅餐車，在台東縣成功鎮三民國小校長鍾敏華牽線下，25日及26日到成功鎮為三民、三仙及忠孝3所偏鄉小學，透過健康美味的可麗餅和葡萄乾，傳遞愛與分享、愛護地球、健康飲食的概念給每位師生。
自營公司進口葡萄乾販售的趙鍵斌，常用公司盈餘來挹注他從事公益活動的經費，有一天在夜市看到賣可麗餅的攤位前大排長龍，每個等候的小孩臉上都充滿期待的笑容，於是他打動餐車老闆黃仁鴻，結合他代理的健康葡萄乾，開始了他們的行善之旅。
可麗餅餐車從2011年1月開始，到去年已超過500場次，還將這些活動中發掘的感人故事集結出版成「散播愛與勇氣的可麗餅」以及「二個小時的幸福」2本書。
(中時)
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