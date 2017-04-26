大溪警分局廳舍動土 明年11月完工

桃園市大溪警分局廳舍26日舉辦動土典禮，預計明年11月完工。(警方提供)

桃園市大溪警分局廳舍新建工程26日舉辦動土典禮，桃園市長鄭文燦表示，分局的廳舍將在三層派出所的現址，外觀以代表警察局的白鴿標誌為設計概念，展現大溪分局的新風華。警方則說，預計明年11月完工，樓地板面積近1萬平方米、經費近3億元。

目前規畫分局廳舍有候詢室、拘留所、偵查隊、警備隊、局長和副分局長室、各組辦公室、員警寢室、會議室、分局勤務指揮中心等，希望能提供警方更佳的辦公環境及提供民眾更好的服務。

(中時)