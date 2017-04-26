紅藜價格高引宵小 村民蓋瞭望台防賊

最近正值屏東紅藜採收期，因價格佳，引起宵小覬覦偷採收，農民因此架起瞭望台守護田地。（潘建志攝）

最近正值屏東紅藜採收期，因價格佳，引起宵小覬覦偷採收，農民因此架起瞭望台守護田地。（潘建志攝）

最近正值屏東紅藜採收期，因價格極佳，引起宵小覬覦，常利用夜間到田裡偷採收，讓農民損失慘重。農民因此自立救濟，組成夜間巡守隊外也架起瞭望台，並配合警方巡邏，目前稍稍起了嚇阻作用，不過因採收期至5、6月，農民仍膽顫心驚。

八八風災後，霧台鄉佳暮、阿禮、吉露、谷川4個魯凱族部落遷至長治百合永久屋，政府並畫定高速公路旁6公頃的台糖農地，給居民們種植傳統作物，維持生計，目前約有40名農民參與耕種。

近年來紅藜被發現具高營養價值，又能抑制大腸癌，身價暴漲，吸引農民種值。霧台鄉代表柯信雄說，今年紅藜價格未帶殼1台斤600元，相當不錯；不過高身價也引來宵小，利用夜間偷採收，從3月開始陸續入侵田間，被盜的紅藜合計約4分地。

羅姓農民說，竊賊相當識貨，農田中也種植芋頭、小米、樹豆等傳統作物，但他們看都不看一眼，只挑最貴的紅藜下手。為了阻止竊賊，農民們除了報警也自力救濟，組成夜間巡守隊並在田間架設瞭望台，長治分駐所亦配合設置巡邏箱，警力不定期巡邏。

設置1個多禮拜以來，暫時讓宵小有所忌憚，不敢下手，成效還不錯。不過柯信雄擔心說，因採收期還有近2個月，還是要嚴防；現在農民得向台糖繳付租金，不少農民都只靠此維生，若宵小繼續偷，恐危及農民生計。

(中時)