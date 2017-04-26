終審法官總統任命？法官協會打臉司法院
總統任命終審法官風波未平，法官協會今發表聲明稿，質疑司法院沒有說清楚、講明白，現行終審法官選任方式也有外部委員參與討論具公正性，法官們不能理解司法院為何改變現狀，讓總統有終審法官任命權？這將招致「政治干預司法」的嚴厲批判。
法官協會的聲明稿顯然是衝著昨日司法院澄清記者會而來，法官們認為祕書長呂太郎聲稱，將終審法官改為總統任命，是符合各國通例的作法，且保證不會有政治力介入，但這樣的說明仍然沒有消弭外界的疑慮，法官們希望司法院加以釐清。
首先，法官協會認為司法院推動訴訟金字塔制度，是嚴格限制上訴、落審終審為法律審，這沒有變動終審法院的職掌內容，不能理解為何司法院要將終審法官改為政治任命的特任官，並且變動遴選方式，訴訟制度改革與政治任命有何關連性？
法官協會表示，現行終審法院法官採「提名權」與「同意權」分別行使之架構進行審查，也就是由司法院長提名，再由具有外部委員參與的司法院人事審議委員會行使同意權，這種方式有何重大瑕疵？為何不進行適度修正而是逕行廢除？然後全面改變成總統決定終審法官？
最後，協會認為大法官與終審法官職掌案件不同，如果都改為政治任命，但大法官有8年任期限制，終審法官則為終身職，在運作上難道不會產生緊張關係？又該如何解決？如何解釋社會大眾對於政治干預司法的疑慮？協會希望司法院充分斟酌後回覆。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。