暨大停用微軟office 師生上網論戰

國立暨南國際大學配合國發會「推動ODF-CNS15251為政府文件標準格式」，公文已採用LibreOffice處理，並計劃明年二月底校內公用電腦不再使用微軟Office套裝軟體，消息傳出，引起關注師生在網路論戰，校方日前開會研商，副校長孫同文表示，初步決定行政公文書遵循政府既定目標，師生學術使用則由各院系視需求評估採購。

國發會從民國104年開始推動公文書格式全面開放化目標，即開放文檔格式ODF，為避免各單位間文書檔案相容問題，暨大已採用自由軟體LibreOffice製作ODF格式的公文書，也計劃明年二月底，校內的公用電腦也不使用微軟視窗版的Office。

消息一出，引起校內師生在「暨大大本營」等社群網站論戰，也有其他大學同學關注，有網友質疑暨大是國立大學，怎會連購買微軟Office授權預算都沒有？也有擔心學生不熟悉微軟Office，未來進入就業市場無法銜接，喪失競爭力。

但也有不少支持的評論，有人稱讚台灣終於有大學對長期獨佔文書軟體市場，且授權費高昂的微軟Office系列軟體開出第一槍，另提出國際上有太多的LibreOffice推行的成功範例，不但取代私有專利，節省成本，也避免被廠商獨佔，若藉此認為大學生會失去職場競爭力，說法太失之偏頗。

(中時)