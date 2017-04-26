行動電源取代電池 客家協會環保踩街
今年重新列入客庄十二大節慶之一的頭份四月八靚燈好客節，重頭戲創意踩街花燈比賽將於30日晚間登場，已有30隊踩街隊伍報名較勁，新客家觀光文化發展協會號召25名會員參加，特別的是，雞造型提燈以行動電源取代電池，將以環保概念參加踩街。
30日登場的創意踩街花燈比賽，市公所號召在地社區、社團與學校組成30隊踩街隊伍參賽，以「舞燈靚」為概念，結合花燈、舞蹈、客家元素融入踩街表演，呈現專屬頭份四月八的特色。
成立3年多的新客家觀光文化發展協會由會長羅文豐號召會員組隊響應踩街，今年是雞年，協會以「雞年行大運」為主題，花了一個多月時間搜集使用過的塑膠袋、寶特瓶等材料廢物利用，製作雞造型提燈與服飾。
為了在當晚踩街增加視覺效果，會員將服裝貼上LED燈炮，雞造型提燈則以行動電源取代電池，相當環保。
協會舞蹈班長張玉枝說，第一代雞造型提燈是四方形，考量美觀改成圓形，在黏貼塑膠瓶過程遇到不少問題，最後發現以膠帶黏貼最牢固。
創意踩街花燈比賽倒數，參賽的社區或協會紛紛做最後衝刺，要在踩街當晚呈現最好一面。
(中時)
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