倪福德下二軍 葉君璋：增加牛棚人力

富邦悍將倪福德，今下放二軍。 (資料照 鄭任南攝)

富邦悍將今雖然休兵一天，但還是做出球員異動，兩位左投倪福德與賴鴻誠紛紛下放二軍，總教練葉君璋表示，主要是要增加牛棚戰力，所以讓倪福德下二軍。

倪福德4月開始轉任先發，不過表現平平，3場先發都未投滿6局，吞下2敗，自責分率7.36，葉總回應，倪福德下二軍並非出了什麼狀況，而是想增加牛棚投手群，倪福德下放10天後，下週六日還是有機會回一軍先發。

至於賴鴻誠目前在一軍出賽14場，自責分率高達13.94，也被下放二軍，葉總指出，賴鴻誠最近太累了，所以讓他下二軍作休養調整。

(中時電子報)