郭富城躺槍 女星守貞嫁初戀「一個喜已經好開心」

新婚郭富城先前暗示可能雙喜臨門，最近公布婚訊的陳嘉寶則公開表示堅守教義，不可能雙喜臨門。（圖／達志影像；取自《on.cc東網》）

27歲香港女星陳嘉寶日前宣布與大她8歲的初戀男友黃頌祈將在今年11月25日完婚，兩人交往4年，都是基督教徒，她昨(25日)為護膚品站台，被港媒問是否可能「雙喜臨門」？相當虔誠的她直言不會，「一個喜已經好開心」，剛新婚的郭富城則躺著也中槍，只因天王先前默認：「當然是啦，那囍字是有兩個喜。」

陳嘉寶昨在網上宣布將於今年11月嫁給上億身價的初戀男友，晚間她現身公開活動，小露事業線，問到婚禮，陳嘉寶表示會在教堂舉行，之後宴客，因為男友個性比較害羞，求婚等其他細節不方便公開，兩人交往一年時，陳嘉寶便被拍到入住男友位於炮台山的千萬豪宅，昨記者順勢問兩人是否同居試婚中？陳嘉寶則澄清：「不是同居，只是借宿」。

陳嘉寶表示，有時工作地點離家太遠，得到母親許可後會在男友借宿一宿，並不是同居，對基督教相當虔誠的她也透露和男友交往4年來堅守拒絕婚前性行為，絕無雙喜臨門可能，更強調：「想維持結婚的喜悅，一個喜已經好開心」。

(中時電子報)