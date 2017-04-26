白狼張安樂：沒有軍公教 立委買票錢哪裡來？

立法院26日上午召開「公務人員退休撫卹法草案」公聽會，中華促進黨總裁「白狼」張安樂（前中），帶領約80人至立院陳情，警方現場舉牌告知違法要求離開。(中央社)

年金改革草案的公聽會今(26)日在立法院召開，中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂也現身聲援反年改團體，不過張安樂在讚揚軍公教人員的貢獻時，卻意外地說出沒有軍公教這幾十年來的辛苦、沒有台灣這幾十年經濟發展，「這些立法委員買票錢哪裡來的」。

中華統一促進黨今日帶隊前往立法院聲援反年改團體，並打出「五星紅旗掛保證 勞保健保永不倒！」「統一紅利掛保證 年金永遠不破產！」等口號。

對於先前419所發生的暴力事件，張安樂表示是因為政府先暴力，並稱沒有軍公教人員這幾十年的辛苦，沒有台灣安定，這些人憑什麼賺大錢，憑什麼去賄選，沒有台灣這幾十年經濟發展，「這些立法委員買票錢哪裡來的，哪個立委沒有買票？」

從反年改意外扯到立委買票賄選，網友大酸張安樂根本是「豬隊友」，還說「所以哪個立委反年金改革就是買票賄選的?」

(中時電子報)