15歲金育槿實力強 國際美容賽3冠王
新竹市世界高中時尚造型科金育槿，從小課業不甚理想，在媽媽鼓勵下，到常光顧的髮廊學洗頭，沒想到竟「洗出興趣」，目前才高一的他，日前參加2017IFBC國際美容藝術大賞，在全世界7000多名好手脫穎而出，勇奪高中組標準冷燙、盤法晚宴、時尚接髮術計3冠王。
髮廊老闆莊建昇，恰巧是世界高中榮譽校友，透過金育槿打工過程，慧眼看出其學習能力，進入世界高中後，他雖是個小男生，卻在編、燙、整髮等技能，超越一般學生，金育槿說，得知自己3冠王很喜歡美髮造型設計，會繼續更上層樓，把台灣的美髮技藝推上國際。
同樣獲3冠王的高三生陳立翎，也跨級參加2017IFBC國際美容藝術大賞大專組賽事，以超高技巧，打敗來自韓國、馬來西亞、蒙古、新加坡等國家，奪下創意染髮設計、盤髮宴會造型及創意假髮設計金牌，她說，國際賽事很多高手，因此在學校參考很多大師做法，才得以嶄露頭角，盼考上弘光科大，朝相關領域邁進。
指導老師莊建昇說，2017IFBC國際美容藝術大賞在韓國舉行，是世界級重要賽事，就像美髮界的奧林匹克，世界高中2位學生平日都在自己的髮廊打工，吸收最新相關資訊，能打敗全世界那麼多選手，相當優秀。
(中時)
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