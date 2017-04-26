市價超過千萬，檢警破牛樟菇培植場

檢警聯手破獲大型牛樟菇非法集團，存放的牛樟木數量驚人。（台東林管處提供）

檢警聯手破獲大型牛樟菇非法集團，起出許多牛樟段木。（台東林管處提供）

張姓男子涉嫌非法收購牛樟段木，並在民宅地下室培育牛樟菇，檢警接獲線報兵分多路進擊，同步搜索13處地點、帶回14名嫌犯，並起出15公噸的牛樟段木，市價超過千萬元，一舉破獲花東規模最大的牛樟菇培育場。

台東林管處副處長李定忠表示，這次破獲的牛樟菇非法集團是花東地區規模最大，犯嫌毫不避諱，在台東市區民宅地下室中培養牛樟菇，陰暗的地下室溼氣非常重，裡面的牛樟段木許多都長出黃色、紅色的牛樟菇，數量十分驚人。

保七總隊第九大隊副大隊長梁智先說，保七在去年底偵辦山老鼠案時，發現張嫌涉嫌收購非法盜取的牛樟木，經過佈線跟監後，前天時機成熟，在台東地檢署檢察官的指揮下，展開大規模搜索，果然起出大批的牛樟段木。

梁智先說，犯嫌拿出牛樟木的合法證明，強調牛樟木是合法取得，不過取得地點、數量並不符合，甚至提出的採集證明也未獲得台東縣政府核可，因此將全部的牛樟段木都沒入。

張嫌除了在民宅地下室中培育牛樟菇，甚至還有大型中空的牛樟段木，直接包裹塑膠膜，透過空氣循環培育牛樟菇，產出效率甚至比西部藥廠還高，培育出的牛樟菇還精煉成「牛樟菇精煉滴丸」，連辦案豐富的林務局人員也第一次見過。

(中時)