被迫出櫃退出演藝圈 傳成宮寬貴為錢操舊業

人氣男星成宮寬貴去年底宣布引退。(取自日網)

日本男星成宮寬貴去年遭友人出賣，公開他疑似吸毒雜交照，雖然他事後提出尿檢報告撇清吸毒疑雲，但卻因為不堪友人設局背叛，於去年12月9號宣布退出演藝圈，同時也在聲明中出櫃，「我不想被知道的性向問題也成為外界關注的焦點」。

然而成宮寬貴退出演藝圈不過5個月的時間，疑似欲再次復出，據日媒報導，他在2個月前秘密返回日本，還參加了時尚活動。業界人士更爆料，其實他引退後曾想過要當設計師，但擔心因醜聞纏身令商品被抵制，所以暫時打消念頭。

另外成宮寬貴還被爆料，指他引退時原本積蓄還有數千萬日幣，但在國外期間花去不少，令失業的他相當著急，若轉行不成可能還是會回歸演藝圈，重操舊業，也有熟識的演員建議他可以先從演出小劇場的舞台劇出發。

(中時電子報)