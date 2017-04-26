偶戲公仔文創品 宛如小小城隍廟
全台難得以城隍爺主題、打造一系列城隍爺公仔的「城隍文創」，是由「幫神明洗澡的男人」之稱的連又旗一手開設，搭配陰陽司公，七爺八爺等宛如縮小版城隍廟，裡頭80多尊偶戲公仔，是他花費1個半月，得到乾眼症也奮力親手縫製完成的作品，盼藉此傳承台灣傳統藝術，發揚光大。
投入偶戲公仔文創多年的連又旗，在新竹都城隍廟服務近30年，現年40餘歲的他說，從小接觸城隍廟一切事物，對神像印象深刻，神韻、臉型等姿態相當了解，過去因每年都替城隍廟神明更衣、沐浴，才有「幫神明洗澡的男人」稱號，決定結合時下流行，創立「城隍文創」，將神像Q版化，打造純手工偶戲公仔。
城隍文創是以城隍廟為主題，發展城隍爺偶戲公仔，連又旗耗費1個半月親手繪製80多尊偶戲公仔，包括電音三太子、媽祖、八仙過海、官將首、關聖帝君等傳統偶戲，雖未受過正規美術訓練，但卻刻畫地栩栩如生。
他說，中國傳統藝術公司多次邀他去授課，但他都婉拒，認為要把這些傳統偶戲公仔留在台灣，因此才開設城隍文創，邀請有興趣的民眾，大手牽小手，一起前來欣賞，還有DIY教學可親手繪製偶戲公仔，深刻感受文創藝術之美。
(中時)
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