林智堅與柯P炒米粉 推銷新竹美食
為推銷新竹好物，新竹市長林智堅北上，與台北市長柯文哲，化身型男大主廚，結合新竹米粉與九降風烏魚子，26日在2017台灣伴手禮名品展，聯手完成「黃金烏魚子炒米粉」，邀請國內外老饕一起用舌尖，認識最道地的新竹美味。
2017台灣伴手禮名品展新竹館，共有10家廠商參展，包括老字號的南興米粉、米樂米粉、海瑞摃丸、昶瑞摃丸、新福源花生醬、豆戀迷手工豆湯品，以及春池、正一、仟庚、玲瓏窯等4間在地玻璃業者。
林智堅說，新竹市有許多「巷仔內」才知道的傳統老店，他自己更是從小吃到大，最快5月將推出新竹美食書，邀請全國民眾按圖索驥，搭配新竹市YouBike，走進巷弄嘗小吃、賞古蹟，來場美食探險，用舌尖認識新竹市。
老家在新竹市的柯文哲指出，台灣人只要從國外返國，一定都大包小包，提著滿滿的伴手禮，在林智堅的行銷與推廣下，新竹市除了米粉、摃丸，還有許多美味的點心與藝品，另台北市近期也推出「台北甜心」，希望所有民眾不要錯過。
林智堅對柯文哲表達感謝，謝謝他沒有忘記自己的故鄉，百忙中還抽空參加「新竹館」開幕，誠摯邀請全國民眾，26日起至29日，上午10點至下午6點，前往台北世貿一館，感受新竹好物的魅力。
(中時)
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