韓國瑜自稱頭型像蔣公「當選一定不一樣！」
國民黨主席參選人韓國瑜昨天下午2時到基隆市國民黨部參加婦女節活動，在致詞過程中，時而詼諧地說「所有參選人中我的腦袋長得最像蔣介石」，又時而霸氣表示「國民黨千瘡百孔，我當上黨主席一定不一樣！」現場氣勢十足。
韓國瑜進入會場前接受媒體訪問，媒體提問對於吳敦義民調領先有何看法，韓國瑜堅定回應「如果民調會準，川普就不會當選！」
基隆市婦女會主辦的母親節慶祝活動，現場除了有韓國瑜，還有議長宋瑋莉、前基隆市長張通榮、國民黨主席候選人吳敦義的夫人蔡令怡、洪秀柱競選總部總幹事吳育仁都到場致意。
「一個賣菜都出來選，也過了連署，所有候選人就我腦袋長得最像蔣介石，所以我是選真的！」韓國瑜致詞時義正嚴詞表示，六個候選人中自己雖不是最優秀的，且如今國民黨千瘡百孔，也無法立刻解決，但唯一確定的就是他當選後絕對不一樣。
韓國瑜左批國民黨十幾年來都是溫良恭儉讓，讓到連江山都讓了；右批民進黨監察委員居然提名陳師孟，如此司法不獨立，早已違反憲法第80條文及民進黨創黨理念。他說自己當選後，對民進黨絕不再讓。
對於連署僅5萬份是6人中最少的，韓國瑜認為，雖然危險但一樣堅持講真話做真事，29號辯論會將秉持初衷，實在地告訴基層藍軍，他會是一個絕對不講假話的黨主席。
韓國瑜為了緩和氣氛，笑說今天是個歡愉的日子，不該談這麼嚴肅的，現場稱讚吳敦義夫人蔡令怡及現場女議員們年輕有活力，並讚嘆基隆市是美食的天堂、美人的故鄉，讓他突然想高唱林慧萍的《車站》。最後則說「來到基隆非常開心，祝大家母親節快樂。」
(中時)
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