食安風波！台鐵七堵便當大腸桿菌超標

基隆七堵站廚房天花板發現有蜘蛛絲。（張穎齊翻攝）

衛生局人員到台鐵七堵站進行稽查。（張穎齊翻攝）

台鐵便當每年為台鐵創下8億元營收，成為台鐵「金雞母」，但卻遭踢爆，七堵、花蓮所製造的便當大腸桿菌超標。衛生局已在昨天上午到七堵車站進行衛生稽查，選取兩盒便當抽驗，此外還在現場發現有六項衛生缺失，已當場開立改善通知單，要求限期改善。

根據SGS的檢驗結果，七堵車站廚房製作的雞腿便當，驗出大腸桿菌群1100 MPN╱g超標，違反《一般食品衛生標準》，顯示食材加熱處理不當，或在加熱後受到污染，

衛生局表示，發現廚房天花板髒亂，有蜘蛛絲未清理，食材未做有效區隔，半成品放置於室溫貯存，未做好有效病媒防治等，要求限期內改善。

台鐵七堵站陳副理表示，每天生產3000至4000個便當，以排骨最為熱銷，今天看到報導後，原本製作了幾個雞腿便當，立即停止製作並停售，雞腿便當會重新製作合格後，才會重新上架，對於食材品管會更加嚴格把關。

(中時)