新北禮儀師年輕化 留英美女樂當送行者

28歲的高上晴接掌家業後，協助家族事業走向專業化經營，擺脫社會偏見。（葉德正翻攝）

家族從事殯葬業超過60年的高上晴，當年因排斥這行業，選擇遠走英國留學，但繞了地球半圈，不忍母親每晚累癱在沙發，決定扮演母親助手，現更接掌家業，她不斷進修自己，取得喪禮服務丙級技術士證照，協助家族事業走向專業化經營，擺脫社會偏見。

新北市殯葬處長楊薏霖表示，送行者因專辦撿骨、抬棺的喪葬事宜，承載沈重的社會觀感，但自從開辦禮儀師丙級、乙級證照考試躍升為專業的「師」字輩，殯葬業專業形象大幅提升，大學院校生死相關科系也晉升熱門選項。

今年28歲的高上晴，外型甜美亮麗，家族3代從事殯葬業超過60年，她從小就接觸接體、洗身、穿衣、化妝、入殮的工作，看著家人從事殯葬業，一度相當排斥遠走英國留學。

但看到媽媽每天以殯儀館為家，總是累癱在沙發上，身為獨生女的高上晴終體認母親辛苦，決定接掌家業，分擔母親辛苦，也因為從小看到大，更能以同理心化解家屬對喪禮的執念。

看盡無數告別生命哀傷情節，高上晴除體會到要以「心」服務亡者與家屬，更深覺要多關心家人及朋友，多把握與她們相處的時光，否則花再多錢辦喪禮，還不如「愛」及時。

(中時)