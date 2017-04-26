母親節禮物怎麼挑？塔羅牌占卜就對了！
母親節將屆，各大百貨公司促銷戰全面開打，據調查，高達7成民眾會想送媽媽一分「特別的禮物」，卻經常為如何挑選禮物傷透腦筋，今年嘉義新光三越特別與星星教授安格斯合作，透過塔羅牌占卜方式，搭配消費趨勢推薦夢幻禮品，就是要幫消費者找出最適合媽媽的禮物！
新光三越嘉義店表示，母親節檔期開戰，今年消費趨勢顯示，愛打扮的媽媽比例逐年增高，所以送禮選擇也日益多元化，像是以往受年輕族群喜愛，強調深層清潔的洗臉機、美容儀，消除疲勞的局部按摩用品、美腿機等等，也成時下熱門母親節禮物選擇，另「打造女神媽咪」也促成新興送禮選擇，像是保養禮盒、韓系彩妝等化妝品，讓媽咪擁有「逆齡效果」。
至於不可或缺的母親節大餐和母親節蛋糕等等，相關餐廳詢問度在4月就逐漸達到高峰。另外，新光三越也發現，上半年買氣正逐漸回溫，為加強消費力度，嘉義新光三越就以週年慶規格推出一系列促銷活動，搭配趨勢話題夯品及媽媽們最喜愛的廚電贈品來吸引消費者，像是首5日（4/27-5/1）更推出全館禮券回饋，貴賓卡滿5000送200滿額優惠及銀行刷卡滿額禮等豐富贈獎，另外再享卡友專屬燒點回饋，有機會抽中費玉清演唱會門票！
(中時)
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