南排灣紅寶石牌導覽員出爐 高士部落青年回流

牡丹鄉有「南排灣紅寶石」之稱的高士部落，近期不僅成立觀光產業組，還誕生首批專業導覽解說員13人，當中多是返鄉青年。（謝佳潾攝）

牡丹鄉有「南排灣紅寶石」之稱的高士部落，近10年來在族人積極推廣並重視在地人文內涵下，終於走出一片天，不僅成立觀光產業組，近期還誕生首批專業導覽解說員13人，當中9人還是返鄉青年，今天正式授證的他們，一口同聲地說，要讓寶石越來越亮眼。

高士社區青年會會長李凌說，8年前她18歲，恆春工商畢業後即回到部落從事社區營造工作，當時她見到部落的斷層危機，擔憂若沒有新血回流，部落將沒有存在的希望，因此隻身奮鬥尋找能留住年輕人的可能，而今她成功了，從社福走到觀光，部落青年的價值被她找到了。

「會越來越多人回來。」她強調，這些年許多人見到她透過文化、生態、關懷據點等方式，將部落的美襯托出來，且營造得有聲有色，青年族群已慢慢回流，從這次的導覽解說員群即可印證。

「這才是我的家。」25歲王嘉柔雖是高士部落人，但從小就生長在北部，只有逢年過節時才會隨父母回部落探親，但這並沒有影響她對部落的認同感，相反促使她探秘部落之美的慾望，大學畢業後即回到部落定居並學習導覽一事，她說，這裡的美需要被看見。

高士部落生態旅遊內容多元，無論是農事體驗的採段木香菇、摘野菜、撒網捕魚、鑽木取火等，或是全國獨一無二cosplay式的傳統婚禮體驗，都是大幅拉近人們與大地的關係，讓旅人們得以重新看見這片土地蘊含的美麗與智慧。

(中時)