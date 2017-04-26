南排灣紅寶石牌導覽員出爐 高士部落青年回流
牡丹鄉有「南排灣紅寶石」之稱的高士部落，近10年來在族人積極推廣並重視在地人文內涵下，終於走出一片天，不僅成立觀光產業組，近期還誕生首批專業導覽解說員13人，當中9人還是返鄉青年，今天正式授證的他們，一口同聲地說，要讓寶石越來越亮眼。
高士社區青年會會長李凌說，8年前她18歲，恆春工商畢業後即回到部落從事社區營造工作，當時她見到部落的斷層危機，擔憂若沒有新血回流，部落將沒有存在的希望，因此隻身奮鬥尋找能留住年輕人的可能，而今她成功了，從社福走到觀光，部落青年的價值被她找到了。
「會越來越多人回來。」她強調，這些年許多人見到她透過文化、生態、關懷據點等方式，將部落的美襯托出來，且營造得有聲有色，青年族群已慢慢回流，從這次的導覽解說員群即可印證。
「這才是我的家。」25歲王嘉柔雖是高士部落人，但從小就生長在北部，只有逢年過節時才會隨父母回部落探親，但這並沒有影響她對部落的認同感，相反促使她探秘部落之美的慾望，大學畢業後即回到部落定居並學習導覽一事，她說，這裡的美需要被看見。
高士部落生態旅遊內容多元，無論是農事體驗的採段木香菇、摘野菜、撒網捕魚、鑽木取火等，或是全國獨一無二cosplay式的傳統婚禮體驗，都是大幅拉近人們與大地的關係，讓旅人們得以重新看見這片土地蘊含的美麗與智慧。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。