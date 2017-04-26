探討偏鄉失智問題 文生中學話劇奪全國冠軍
四湖鄉文生中學話劇社，參加教育部舉辦的「全國學生創意戲劇比賽」，以「遺失的美好」探討偏鄉失智問題，靠著深入的劇本與真誠的演技，拿下國中組舞台劇組冠軍，26日學校加以表揚，鼓勵師生持續關注社會問題。
當親友因腦病變等原因面臨失智問題，周遭的人要如何去面對？文生中學國中部話劇社針對偏鄉失智問題，探討親情、愛情與友情，6名學生用心揣摩社會新鮮人面對失智問題，展現超齡的感情表達。
話劇社指導老師王梅詩表示，鄉下地方除了面對許多老年人失智問題，也有年輕人因腦病變引發失智，但不論年齡的多寡，周邊的人都要用心、耐心的面對，用包容與愛讓遺失的過去，轉變成美好的現在。
「沒有華麗的服裝道具，全靠用心經營劇本與揣摩演技」參賽學生表示，他們本來要挑戰老年人的失智情況，後來發現「太超齡」，於是改為社會新鮮人失智後，親友如何面對、掙扎與接受，全劇在哀愁中，仍保有希望與溫馨。
學生說，失智切斷了過去，但把握當下才能前往未來，如何藉由人的情感，連結過去、現在與未來，讓遺失但不遺憾，是「遺失的美好」要表達的重點。
校長呂松林指出，學校有高中、國中話劇社，高中組今年蟬聯全國比賽優等獎；國中組去年僅獲得甲等，今年成績突飛猛進，一舉拿下最高榮譽特優獎。藉由參賽，學生不僅關注社會議題，也是最好的生活品德教育。
(中時)
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