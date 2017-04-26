戴奧辛蛋 政院： 若情勢未緩和 將給予蛋商必要補償

戴奧辛蛋風波延燒，行政院副院長林錫耀今天在民進黨中常會表示，若情勢未緩和，將會啟動產銷調節機制，給予蛋商必要補償。

食藥署今天下午已掌握確定遭到汙染的蛋雞場，針對戴奧辛蛋，據轉述，今天民進黨中常會中，林錫耀在行政院報告時指出，上周五已要求下架有問題的蛋，並鎖定可能汙染源，近日內有檢驗結果後，行政院會對外宣布處置作為。

林錫耀說，衛福部上周五針對疑似有問題的蛋已要求預防性下架，且包括飼料、空氣、水、土壤經採樣送檢一旦結果後，行政院就會對外宣布有關於處置的作為。

他說，農委會有嚴密監控，會做好流向控制，並強化下架封存作為，也會避免農民恐慌。

此外，林錫耀指出，若情勢未緩和，將會啟動產銷調節機制，給予蛋商必要補償。

(中時)