前瞻初審快速通過 新北：急什麼？

立法院混亂快速通過前瞻初審，新北市府發言人張其強回應「究竟急什麼？為什麼非要那麼急？」如若前瞻計畫對各縣市的核定計畫項目，是外界所謂的「先射箭，再畫靶」，今天這樣急躁的程序，如此粗糙的品質，難道連立法過程，也都是「先射箭，再畫靶」，只求法案過了再說，6場公聽會，那麼多專家學者的意見，難道都不需要討論，新北市400萬民眾的權益，難道都不值一提，如果根本沒有討論空間，為什麼要浪費大家的時間，舉行毫無意義的公聽會。

張其強指出，新北市會依照既定計畫，在明天將各局處計畫爭取的項目內容再送中央，全力爭取，也希望所有的新北市籍立法委員，能夠一起爭取，為400萬市民的權益，為新北市的未來，台灣的共同發展，一起努力。

(中時)