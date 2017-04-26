餐券糾紛 蓮香齋：明早反控御蓮齋誹謗

知名蔬食餐廳「蓮香齋」經營權易手改名「御蓮齋」後，前後任經營團隊因餐券引發糾紛，接手經營的御蓮齋總經理吳松洋，前天控告蓮香齋負責人郭芳良涉詐欺；郭認為吳對媒體發言不實，明天早上將赴台北地檢署反控吳誹謗。

御蓮齋總經理吳松洋與律師魏憶龍前天說，目前紫色餐券是合法的，土黃色餐券是非法的，已透過申告方式查明非法餐券來源。很多人取得非法餐券後，透過大量訂購、訂位方式，排擠到持有合法餐券的消費者，若持續下去，導致御蓮齋倒閉，大家就「玉石俱焚」。

郭芳良第一時間澄清，指他經營蓮香齋時，蓮香齋及歡喜齋均合法發行餐券，沒有非法的情況，目前接手經營的御蓮齋餐廳，針對餐券有限制使用期間的部分，他會持續協商；當時投資入股協議書也訂有餐券處理方案，他有開立商業本票擔保，簽訂協議書後，就將所持有的餐券全交給御蓮蔬食，並未繼續販賣，也未在網拍平台上以虛偽資訊販賣。

但郭芳良今天透過律師通知各媒體，指「吳松洋於本月24日至北檢按鈴申告時，對媒體發言之內容有諸多與事實不符，致損害其在素食界30餘年所累積之聲譽及其經營公司之商譽，為回復其名譽及公司商譽，將於本月27日上午10點，至北檢按鈴提告，對吳松洋提出誹謗罪告訴。」

(中時)