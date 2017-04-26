抗議前瞻計畫巧遇蔡車隊 徐世榮高喊：小英不要走
「前瞻基礎建設特別條例」草案今天在藍綠激烈衝突與混亂聲中通過初審，政大地政學系教授徐世榮赴民進黨中央抗議，正逢蔡英文總統車隊經過，當場隔空高喊，「我們給民進黨、黨團給與嚴厲的譴責」、「小英總統你不要走」。
由於今天下午正值民進黨召開中常會，徐世榮在民進黨中央前痛批時，兼任黨主席的蔡英文總統車隊正離開黨中央，從他前面呼嘯而過，徐世榮情緒激動，突然對著車隊高喊， 「我們給民進黨、黨團嚴厲的譴責」、「小英總統等一下，小英總統、小英總統我要拍桌子、我要溝通，小英總統你不要走，小英總統你不要走。」隨後徐在黨部前靜坐抗議。
今天在民進黨中央前抗議的團體太多，蔡英文車隊從北平東路離開時，馬路右邊是林義雄主導的要求公投法草案補正的靜坐團體，連總統府資政吳澧培也在同一時間突然現身聲援公投法，而左邊則是徐世榮，呈現「夾道抗議」畫面。
此外，前副總統呂秀蓮今天也在臉書痛批前瞻計畫。她發文指出，本案既名前瞻，便要讓納稅人覺得果真高瞻遠矚，即使寅吃卯糧，也非作不可。
她說， 以台灣目前的發展現況對比財政拮据而言，交通尚非國人同胞的燃眉之急，尤其4,241億全部用在軌道建設上面，確有審慎評估的必要。軌道運輸投資成本高，經濟回收效益低， 小小的台灣到處有軌道列車，若車廂空蕩蕩，豈非造就另類的「活動蚊子館」？
她呼籲，請正視政府財政惡化的情況。前瞻不是瞻前顧後，而是高瞻遠矚。希望行政院從善如流，重新檢討原擬計畫，提出周全評估報告，再送立法院審議，以免上演搶錢鬧劇，卻債留子孫，增添另類蚊子館。
(中時)
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