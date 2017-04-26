怪男入侵校園 還留下長褲

羅姓男子裸著下半身行竊，怪異行徑全程被監視器錄下。(江詩筑翻攝)

苗栗市47名羅姓男子25日凌晨2時許翻牆侵入苗栗市一所高中校園行竊，偷走班級筆電、學生抱枕、usb電扇等，最怪的是還在課桌椅下留一條長褲，讓學生直呼噁心，警方調閱監視起發現他裸著下半身離開，26日凌晨零時許在超商發現羅男，訊後送辦。

苗栗警方25日上午10時許接獲校方報案，經調閱監視器追查行蹤後，發現羅姓男子行徑怪異，先是穿雨衣進入校園再脫褲行竊，把褲子留在校園後，又到校園附近的服飾店偷走女模特兒身上的褲子，把偷來的筆電放在店門口。

羅男被逮後，警方在羅身上發現轉接頭等贓物，他坦承是因為好玩才侵入校園，且是因為長褲太緊才把褲子脫掉，全案依竊盜罪嫌送辦

(中時)