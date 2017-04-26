網咖淪詐騙集團據點 6少年詐騙百萬被逮
通霄警分局日前破獲桃園一組6人未成年詐騙集團，涉嫌在中壢區一家網咖吸收多名未成年少年擔任車手及人頭，以一紙偽造的監管公文取信被害人，得手贓款195萬元，警方透過指紋採證找到16歲廖姓少年，並循線逮捕以陳姓車手為主的6人，依詐欺罪嫌送辦。
通霄鎮56歲邱姓被害人遭廖姓少年以檢察官將監管帳戶為由，約在通霄一間便利商店附近進行面交，當場交付85萬元現金，隔天再匯110萬元，廖姓少年還當場傳真監管公文給邱男，邱事後發現上當趕緊報案。
通霄警方在邱姓被害人提供的監管公文中發現廖姓少年的指紋，經查後發現廖姓少年因涉及他案安置在少年觀護所，多次借提突破心房，發現其他涉案的詐騙集團成員全都是未成年，有的是夜間部同學、有的是網咖朋友。
警方一舉偵破廖姓、徐姓、陳姓、梁姓、詹姓及黃姓少年為主的詐騙集團，最小的詹姓少年僅15歲，分別擔任車手、取款人等工作，還懂得從桃園搭乘白牌計程車到苗栗取款，手法老練。
陳姓車手頭原本供出上手也是在同一網咖內，但對方否認有參與，因查無實證無法列為共犯，不過警方透露，該網咖疑似有2個以上的詐騙集團聚集活動、吸收少年，呼籲家長應注意孩子的行蹤，避免淪為犯罪集團下手的目標。
(中時)
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