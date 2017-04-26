苗栗市桐花祭循古禮 乖乖造句包陪親子登山

苗栗市長邱炳坤率公所團隊祭天、祭山川，同時鼓勵親子共同登山分享乖乖造句包。(江詩筑攝)

苗栗市公所舉辦的「貓裏客家桐花祭」系列活動26日正式起跑，有別於客委會「拜伯公」的祭典，市長邱炳坤以客家最傳統的祭拜儀式來祭天、祭山川，且預告將在5月6日於功維敘隧道旁步道進行「親子乖乖健行活動」，現場準備100箱乖乖造句包分送，讓親子飽覽苗栗市人文步道風情。

祭典由市長邱炳坤主祭，現場演奏客家八音，邀請文華國小表演桐花舞為活動揭開序幕，今年桐花祭客委會以「來去遶桐花」為主題，以「拜伯公」表達客家族群對天地山林的敬仰，並以祭拜伯公作為人文內涵與土地連結的象徵。但桐花祭究竟要拜什麼神，市長邱炳坤有不同看法。

邱炳坤表示，客家先民多半住在山區靠山維生，對於山林及大自然有深厚的情感，傳統上一直有祭天、拜山川的習俗，表達客家人對於山林大地的感激與崇敬，也蘊涵著敬天法地、虔誠祈福的精神，提醒客家子孫飲水思源，不要忘本。

未來苗栗市都會以傳統客家祭儀來舉辦桐花祭，同時為了鼓勵小朋友走出戶外看桐花，公所特別準備100箱「乖乖」造句包，讓小朋友享受健行遠足的樂趣，還可做造句玩創意。

遊客在三湖道貓裏山公園下車，沿步道徐徐而行，經過國定古蹟賴氏節孝坊、陸軍296師紀念碑，來到全國唯一城堡式磚拱隧道，進入全長460公尺的七彩時光隧道後，出隧道續往前400公尺，就可以看到真的柴油火車頭和車廂，停車場旁則開闢數百坪的桐花林休息區，工程預計於5月底完工。

(中時)