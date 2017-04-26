戴奧辛蛋來源找到了！鴻彰畜牧場蛋品超標

食藥署26日晚間舉行記者會，說明雞蛋戴奧辛事件檢驗結果，圖為環保署環境檢驗所組長翁英明（左起）、環保署毒物及化學物質居許仁澤組長、農委會畜牧處副處長王忠恕、食藥署署長吳秀梅、食藥署食品組副組長許朝凱、食安辦公室副主任蔡淑貞。（中央社）

食藥署26日晚間舉行記者會，說明雞蛋戴奧辛事件檢驗結果，鴻彰畜牧場的雞蛋有超過標準值。圖後中為農委會畜牧處副處長王忠恕（中央社）

（19：34更新）戴奧辛蛋來源找到了！衛生福利部食品藥物管理署21日才公布國內雞蛋驗出戴奧辛超標，並鎖定彰化芳苑駿億、鴻彰與財源3處養雞場。今晚(26日)七點緊急召開記者會，由食藥署長吳秀梅親自宣布，已經確定遭到污染的蛋雞場為「鴻彰」，因此偕同農委會、環保署以及食品安全辦公室一同說明。

農委會出面說明，目前檢驗已告一段落，該案追溯源頭，可疑的有三個畜牧場：財源、駿億跟鴻彰。農委會以及環保署、衛福部已在4/1作採樣複驗，至畜牧場採樣雞蛋還有飼料，以及周遭環境介質檢驗，第一階段報告都出來。採樣過程分別送了兩個單位作檢驗，在做交叉比對。

農委會表示，送交成功大學檢驗戴奧辛檢測濃度結果，財源畜牧場0.598pg、駿億畜牧場0.404pg、鴻彰畜牧場1.882pg。三家都低於平均值；另外還有送到藥毒所檢測，分為兩個樣本，財源畜牧場為0.33pg、0.63pg；駿億畜牧場為0.27pg、0.26pg；鴻彰畜牧場為2.88pg、3.34pg。依照國家規定戴奧辛限值是2.5pg，鴻章都已經超標。經過專家判定，認為鴻彰就是汙染的畜牧場。

鴻彰畜牧場一天在養雞隻接近3萬隻，產蛋約24000顆。因確定已遭汙染，所有蛋品銷毀、所有雞隻撲殺，鴻彰畜牧場出廠的雞蛋也一律銷毀。為避免進入食物鏈，造成汙染，一律採焚化處理。明後兩天內確實執行。至於另兩間畜牧場財源和駿億，即刻解封。

對於記者詢問鴻彰畜牧場供應的廠商有哪些？農委會回應，只有一間，就是王功蛋行。

食藥署委託成功大學針對竹苗地區食品進行戴奧辛背景值監測，發現「合成批發行」出現毒蛋，戴奧辛含量逾管制限值的2倍，也是繼2005年戴奧辛鴨蛋事件後，相隔12年再次有戴奧辛蛋品出現。

(集團連線報導)