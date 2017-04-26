宋家豪二軍先發 5局失6分拿勝投

宋家豪，今在二軍先發出賽面對火腿，主投5局失6分。(資料照 鄭任南攝)

效力樂天金鷲的旅日小將宋家豪，今在日職二軍先發面對火腿二軍，主投5局失掉6分，不過靠著隊友的火力支援，球隊終場以13比6擊敗火腿，順利拿下本季第二勝。

宋家豪本季在二軍穩定出賽，本季前3場出賽，拿下1勝0負，共投8.2局，被擊出9支安打失7分，自責分率6.23。

此役面對火腿二軍，宋家豪主投5局最快球速來到145公里，被打出7支安打，投出5次三振，失掉6分，但隊友火力大放送，全場狂攻13分，拿到第２勝。

(中時電子報)