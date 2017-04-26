喝薑母鴨酒測超標？原來加了11瓶米酒

嘉義縣水上鄉陳姓婦人今26日凌晨1點多，疑似喝多了，忘了回家的路，開車在朴子市繞來繞去，被朴子派出所巡邏員警黃柏融、郭舒惇發現，覺得這輛車大半夜在街頭徘迴很奇怪，將車子攔下盤查，結果陳女一下車，員警就聞到濃濃酒味，經酒測值為0.43MG/L超過標準值，馬上帶回派出所依公共危險罪查辦，事後詢問婦人為何喝酒？她竟說是因為喝了4碗薑母湯，還說自己是路痴，不是酒醉才迷路，但了解後才發現，婦人喝的那鍋薑母鴨，足足加了11瓶米酒，濃度驚人。

警方表示，曾經營小吃部的陳姓婦人自稱25日晚間受朋友邀請，開車到朴子市友人家作客吃薑母鴨，疑似因味道不夠，買了11瓶米酒加入薑母鴨燒煮，她喝了4碗後離開，還說依她個人酒量紀錄可以58度C的小高3瓶，區區4碗薑母湯根本難不倒她，只不過她是「路癡」，才會在街頭徘徊，繞了10幾分鐘還是找不到回家的路。

婦人還自招本身有3次酒駕紀錄，所以時時刻刻提醒自己不可以再酒後開車，卻沒想到只喝薑母鴨湯，酒測值竟然超標，還一再對警方酒測器標準提出質疑，甚至頻頻詢問第4次酒駕會關嗎？讓警方啼笑皆非。

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(中時)