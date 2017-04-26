救傷收容野生動物變老師 校園推廣環境保育
台南市農業局結合南市野生動物保育學會、綠色和平森林等團體，從今年度起在校園舉辦環境教育宣導講座，讓學童學習如何與野外動物和平相處，並認識外來種生物，做好生態保育，課程中實際與蛇類、角鴞、鱷龜、蜂類等接觸，這些其實都是救傷收容的動物，在野放或後續處置前，巧扮生態大使，藉以導正市民正確概念。
農業局森林及自然保育科科長楊錦樹指出，近3年來救傷收容的野生動物數量逐年上升，去年收容2,526隻，種類也首次突破100種，除了台灣本土較為常見的鳥類、爬蟲類外，也不乏外來物種，可能都是民眾棄養。
「抓住鱷龜頸部上方與甲殼交接處，危險性就能降低。」台南市野生動物保育學會總幹事曾翌碩掐住鱷龜「罩門」，牠張大了嘴卻只是裝腔作勢，曾翌碩說，這隻鱷龜是月初從高處墜落摔成重傷，靠著消防及民眾合力才救回，雖然已經康復，卻無人出面承認飼養，像這樣一隻鱷龜如果流落在外，幾年時間，就可能對埤塘生態造成巨大影響，之前曾一度瘋養的綠鬣蜥，也因為不負責任的棄養，已對南部河川環境造成傷害。
「向下扎根是很重要的事情。」曾翌碩說，今年開始，農業局與台南市野生動物保育學會、綠色和平森林等團體合作，前進校園舉辦宣導講座，這些暫時收容的動物，都成了傳達生態教育的大使，直接與學童面對面，讓他們對野生動物有更深的認識，目前已經有近30隻各式動物陸續擔綱此一角色，且多半已復歸原野。
(中時)
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