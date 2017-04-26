安坑輕軌國車國造 新北與中鋼、台灣車輛簽約

新北市推動「安坑輕軌運輸計畫」，由「國產國造」的台灣車輛公司設計打造，也是全國第一條以淡海輕軌合約後續擴充方式採購同型列車與機電系統的輕軌路線，新北市26日上午已與中國鋼鐵公司、台灣車輛公司在新竹舉行簽約典禮。

新北市政府捷運局長趙紹廉表示，以往捷運機電系統辦理後續路網擴充及延伸案例，多因系統相容性及界面整合問題，常受制於原施工廠商，新北市透過契約載明後續擴充機制，將後續路網車輛價格明列，以整體路網規畫單一機電系統為基礎，降低設備系統維護費用與各線機廠共用，朝向輕軌系統單純化、最佳化及本土化，成節省建造經費、提升經濟效益目標。

新北市捷運工程局表示，安坑輕軌計畫路網全長7.5公里，共設置9個車站，機電系統統包工程於2016年9月27日完成決標並開始施工，由中國鋼鐵股份有限公司承攬，決標金額為46億1898萬餘元，其中輕軌車輛將購買15列車，由專業分包商台灣車輛股份有限公司設計製造，整體工程預定於110年底完工。

捷運局指出，為避免國內軌道工業發展長期受外商壟斷系統技術，新北市捷運工程局從招標策略切入此議題，整個招標案規以機電系統單純化及軌道工業本土化為藍圖，淡海輕軌案已拓展為台灣國車國造的亮點，隨著去年12月23日首部列車運抵淡海輕軌現場，新北市在整體輕軌路網機電系統單純化之願景而言是一小步，對國車國造則是邁出一大步。

安坑輕軌列車接續在台灣設計製造，國內廠商逐步掌握關鍵技術與設備規範後，可於國內挑選適合的零件供應商，或配合國內研究單位協助廠商開發，協助國內建立自主的軌道車輛工業、零組件供應鏈與培育相關生產技術人才，創造就業機會。

初期規畫國產化項目為車體結構、車廂玻璃、客室座椅、車廂燈具、駕駛台、轉向架框等，預期可創造國產化產值至少38億，後續營運維修商機達30億元以上，行政院前瞻計畫推動各縣市輕軌建設，整體輕軌路網銜接新北市國車國造之前瞻性輕軌策略所累積軌道工業本土化能量，國產化商機包含後續維運費用將可達144億元以上。

(中時)