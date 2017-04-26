照顧單車族 大鵬華城至景美橋下自行車道年底完工
新北市新店區大鵬華城旁YouBike站啟用多年，但社單車族於交通尖峰時段得穿梭車流量大的中正路與復興路，相當危險，新北市高灘地管理處規畫於大鵬華城堤外新建自行車道，讓單車族可繞經堤外前往捷運大坪林站轉乘捷運，減少交通事故發生，預定年底前完工。
新北市議員劉哲彰表示，高灘處日前已完成初步路線規畫，預定將大鵬華城至景美橋下「世新3號橫移門」堤外步道，拓寬改建為自行車道，全程約3公里，由於避開市區道路與車流，不僅保障單車族轉乘捷運的安全，也因不必一路停等紅綠燈，車程可由20分鐘縮短為15分鐘。
但信義里長林木己發現，高灘處規畫的原自行車道路線，從世新3號橫移門進入新店市區後，得再繞行寶慶街、寶安街，不但路線複雜，且部分路段為單行道，許多機車族騎車速度快，仍對單車族構成威脅，因此向劉哲彰反映，盼高灘處重新規畫路線。
劉哲彰26日邀高灘處會勘後，決議修正自行車道路線從世新3號橫移門外便道，設置牽引道讓單車族可牽車上景美橋新北市端橋頭，再沿路肩騎至捷運大坪林站停放換乘捷運，減少單車與汽機車爭道導致交通事故機會，劉哲彰另將爭取擴增大坪林站YouBike數量。
高灘處表示，由於路線重新規畫設計，加上汛期來臨，原訂6月底前完工的通勤自行車道工程，可能要延至年底才能完工，高灘處會盡力加快設計發包及施工速度，讓單車族能有安全通勤、通學之路。
(中時)
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