車上燒炭自殺 遇警辯稱天冷取暖
布袋分局聯合所警員蕭文通、李慶鴻日前執行巡邏勤務時，沿台17線行駛，行經偏僻的布袋濕地公園時，發現公園停車場入口有輛白色自小客車停車歪斜，且左後車輪陷入路面邊坡，直覺有問題，上前查看，發現車內1名男子仰躺在駕駛座上，且車內瀰漫白煙，經敲窗未獲回應，員警立即想辦法開門搶救，當車門開啟，煙味馬上飄出來，員警一度嗆咳不止，掩著口鼻開啟所有車門，並將右後乘客座踏板處木炭取出，通報救護車前來救護。
沒多久男子恢復意識，自稱姓戴，警方詢問他其為何輕生？戴男卻稱天氣冷在車內燒炭取暖，事後警方從他的手機聯絡家屬前來，由其家屬陪同戴男送長庚醫院檢查。根據警方調查，男子疑似憂鬱症發作，案發當日深夜獨自開車離家到布袋偏僻濕地公園企圖燒炭自殺，所幸員警查覺有異，即時將他從鬼門關前搶救回來。
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