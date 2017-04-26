昨仍露面 安徽副省長周春雨今涉嚴重違紀受查
新華社報導，昨天才在合肥的網絡安全會議上露面的安徽省副省長周春雨因涉嫌嚴重違紀，目前正接受組織審查。大陸媒體稱，現年49歲的周春雨是為十八大以來最年輕的落馬省部級官員。
報導引述中共中紀委通報說，周春雨嚴重違紀正接受組織調查，但未詳及違紀細節。
香港《經濟日報》指出，第七屆電信和互聯網行業網絡安全年會昨日在安徽合肥開幕，周春雨出席會議並致辭。前一天才露臉致辭，今日就通報被查，相當令人意外。
大陸媒體報導，生於1968年的周春雨為十八大以來最年輕的落馬省部級官員。此前最年輕的省部級落馬官員，是1966年出生的海南省原副省長冀文林。冀文林於2014年2月落馬接受組織審查， 2016年3月以嚴重違紀違法被判處有期徒刑12年。
周春雨是安徽人，安徽大學歷史系畢業，中共安徽省委黨校在職研究生班法學專業研究生學歷。1989年起在安徽合肥任職，歷任省政府辦公廳秘書、財政廳副廳長、馬鞍山市副市長及市長、蚌埠市長與市委書記。2016年出任安徽省人民政府副省長。
安徽省自十八大以來已有多位省部級官員落馬，包括原副省長倪發科、原省政協副主席韓先聰、原副省長楊振超、原常務副省長陳樹隆和副省長周春雨等5名副省級官員落馬。此外，准副省級落馬的還有原省政府秘書長楊敬農、原合肥市長張慶軍。
(中時電子報)
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