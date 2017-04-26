師大女足化身Play One 耕耘基層再出發
大專女足勁旅台灣師大今年在木蘭聯賽與Play One公司合作，以「台北Play One」為隊名出征，也喊出兩大口號。其中在聯賽首輪4比3逆轉氣走新竹FC，「Play to Win」目標踏出第一步；也開始耕耘北市基層女足，「Play for Future」。
「我們現在就是利用周三晚上，號召北市小五、小六以上的女足球員，和師大女足一起訓練，做個小型的足球營隊。」總教練周台英表示，北市基層女足兵源少，未來持續來推，希望U12、U15的梯隊也能逐步成形。
師大是大專女足的王者之一，苦的是北市基層女足斷炊已久，球員幾乎都來自他處。今年師大有意與台北市政府合作，重新發掘出北市基層女足的活力，儘管這需要時間，不過北市足球俱樂部的能量豐沛，也是師大女足發揮價值的切入點。
「我們希望師大Play One能在北市扮演和基層足球結合的橋樑，」Play One公司的黃常斌表示：「除了讓在北市有踢球的女生，以師大為基地，我們也計畫透過業餘交流賽或指導賽，讓球友們知道女足技巧的價值，未來甚至舉辦社會人聯賽。」
師大女足過去3季以汐止俱樂部為名參加木蘭聯賽，上季踢完雙方結束合作關係，今年化身為「台北Play One」，也找回多名好手，包括就讀研究所的快腿陳燕萍，以及畢業國腳詹筆涵，加上林雅涵、張愫心、朱芳儀、丁旗、潘彥昕等多名國腳，新球季首戰開出紅盤，後續表現也令人期待。
(中時電子報)
關鍵字：台北play one、木蘭聯賽、女足、周台英、林雅涵
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