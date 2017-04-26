新北清查雞蛋來源 皆無來自鴻彰畜牧場
雞蛋被驗出戴奧辛超標，讓全台人心惶惶，新北市衛生局今日表示，已全面清查全市13家校園營養午餐團膳業者、5家大型蛋品供應商及蛋行來源牧場，都來自外縣市，又以彰化縣最多有29家，其次則為高雄6家，未發現出自本次檢驗超標的鴻彰畜牧場。
食藥署已於稍早確定，本次受戴奧辛汙染的雞蛋來自彰化的鴻彰牧場。新北市衛生局今晚表示，連日已快速查核新北市5家大型蛋品供應商的蛋品來源與流向，目前掌握共有50家外縣市牧場，供應新北市5家大型供應商，其中彰化29家、高雄6家、台南5家、嘉義5家、屏東4家、雲林1家。而這5家大型蛋品供應商則主要供給84家食品製造批發業，皆未見本次違規鴻彰畜牧場。
(中時)
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