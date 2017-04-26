「釣島是日領土」!日本新版外交藍皮書 挑釁中韓

日新版外交藍皮書指，釣魚島為日本領土，陸外交部回應，「中方對於釣魚島及其附屬島嶼、南沙群島擁有無可爭辯的主權」。(圖/本報系資料照)

日本外務大臣岸田文雄昨（25）日提交的2017年版《外交藍皮書》中，稱釣島及其附屬島嶼為日本領土，又指南韓議員去年組團登獨島（日稱：竹島）行為不可容忍，引發中、韓兩國不滿。

日本2017年版《外交藍皮書》中，稱釣魚島及其附屬島嶼是日本領土，陸外交部發言人耿爽今（26）面對記者提問時表示，中方對於釣魚島及其附屬島嶼、南沙群島擁有無可爭辯的主權，在有關海域的公務活動合理合法，將持續堅決應對任何挑釁中國主權及安全的行為，並籲日本要調整對華認知，妥善處理涉海議題，以免對中日關係、地區和平穩定增添干擾。

《外交藍皮書中》還提及，南韓議員去年登上獨島是絕對無法容忍的行為，並敦促韓方解決日本駐釜山總領事館，被人豎立慰安婦少女像的一事，對國際社會負責。對此，南韓外交部向日本駐南韓大使館提出強烈抗議，並發表聲明指，獨島為南韓固有領土，是無法改變的國際事實，韓日關係的出發點須建於正確歷史觀上。

(中時電子報)