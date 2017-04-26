向下扎根？傅崐萁夜宴北市40名里長
花蓮縣長傅崐萁繼昨日快遞送台北市各議員在地箭筍禮盒，頻頻向藍綠議員「示好」，今晚更悄悄在花蓮福容飯店宴請北市近40名里長，帶領縣府官員與里長們互動熱絡，「博暖」意味濃厚，被解讀為參選市長做準備，傅崐萁依舊笑說，「想太多了吧！」
傅崐萁近來動作頻頻，日前參加北市東山高中校友會成立大會，與上百名校友、師生重溫求學往事，暢談「花蓮經驗」，並獲推舉為首屆校友會理事長，他微笑回應「希望為大家做做事」，前日又以「行銷花蓮農產」贈送北市各議員箭筍禮盒，引起各界猜測。
傅崐萁今晚在花蓮福容飯店舉辦「花蓮縣政府見面會」宴請台北市中山、大安、內湖、大同及信義區，五區共37名里長，包括自稱「朱元璋後人」的大安區光信里長朱雪璋也在參訪團中；各里里長與傅崐萁一一合影，高喊「傅縣長讚！」氣氛相當熱絡。
據了解，台北市133名里長中，這次里長參訪團由信義區總會長劉梅菊帶隊，大部分為信義區里長，雖然行程只有一天，主要考察花蓮各知名景點、原住民文化及在地農特產；傅崐萁表示，台北朋友來花蓮玩，只是單純「盡地主之誼」，被問及是否「向下紮根」悄悄布局市長選舉，他哈哈大笑「想太多了吧！」
對於傅崐萁轉戰台北市長寶座，朱雪璋說他參選「我一定支持他！」他還「爆料」這次其實就是傅縣長邀請北市里長，來看花蓮從後山從轉變為台灣東大門，雖然他沒有說要參選，但邀請我們來看他的政績，「已經很清楚了吧」。
(中時)
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