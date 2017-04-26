男子摸黑行竊水果行 耍賴全吃掉沒錢賠
雲林北港鎮李姓男子在夜市擺攤，意圖做無本生意，連續2次利用深夜闖入同一家水果行竊取高單價水果。警方調閱監視器以車追人，26日李嫌到案後辯稱沒錢吃飯，水果全被他吃掉充飢，並耍賴表示沒錢可賠。
北港鎮大同路1家水果行2度遭竊，竊賊行竊時被監視器拍下來，店主發現竊賊相當內行，專挑水梨、蘋果、櫻桃等高單價水果禮盒下手，讓她損失上萬元，氣得馬上報警，希望追回遭竊水果。
北港派出所警員王銘尉調閱附近及路口監視器，發現李男多次駕駛自小客車行經水果行，且時間點吻合。通知李男到案說明，李男坦承獨自行竊水果，但水果全被他吃光光，也沒錢賠償店家，行徑十分囂張。
所長劉泓寬表示，被害人雖然知道損失可能追討不回來，但對於警方積極偵辦，並能迅速破案仍感到萬分感謝。
(中時)
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