檢驗合格！桃園蛋品解禁

衛福部食藥署主動監測到雞蛋疑受戴奧辛污染後，21日至駿億、鴻彰及財源3家蛋雞場進行跨部會現場採樣及調查，並要求上述3家蛋雞場生產的雞蛋預防性下架。

桃園市衛生局表示，今天雞蛋檢驗結果出爐，駿億及財源蛋雞場雞蛋的戴奧辛含量無異常，即刻起解除市售的駿億及財源2家蛋雞場雞蛋預防性下架管制措施，在販售通路已封存的雞蛋，在確認為上述2家蛋雞場所生產後即刻解封，保存期限內的可重新上架。

(中時)