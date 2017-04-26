花蓮農改場大豆跑步機 國家發明獎奪金

大豆跑步機選別作業輕鬆，讓小農挑豆更輕鬆。（許家寧翻攝）

飽滿大豆（左）和瑕疵品（右）選別效果明顯。（許家寧翻攝）

大豆跑步機現場示範操作與會者反應熱烈（許家寧翻攝）

跑步機也能選大豆！花蓮農業改良場研發的「大豆初級選別機」，從全國近500件合格作品中脫穎而出，勇奪今年國家發明創作獎金牌，每小時可選別50公斤有機大豆，準確精度超過95%，效率比傳統作法快7倍，有效減輕部落小農挑豆人力不足的困境。

助理研究員張光華說，為了減輕部落和農村小農以人力挑選有機大豆的辛勞，花蓮農改場研發完成「大豆初級選別機」，利用新型專利「顆粒狀物品選別」技術，讓大豆在輸送帶上滾動，看起來像是在跑馬拉松，因此被農友笑稱作「大豆跑步機」。

他指出，胖瘦有別的大豆在輸送帶上滾動的方向不一樣，在巧妙的角度設計下，每小時可以將50公斤不同飽滿程度的大豆送至不同的蒐集槽中，同時過濾掉雜質與外觀破損、蟲蛀的劣質品，選別精度超過95%，相較人力挑豆快了7倍以上，達到挑出飽滿大豆的目的。

他強調，每選別1噸大豆即可節省人力成本約1萬5千元，評估符合公頃級以下農田規模使用的小型農機。因為符合產業需求，在推出至今已熱銷約40台，創造經濟效益超過400萬元，讓小農挑選有機大豆更加輕鬆，可說是小農機立大功。

花蓮農改場長范美玲表示，國家發明創作獎是我國發明界的最高殿堂，「大豆初級選別機」去年參加比賽甄選，歷經4個多月的審查，最終從近500件合格作品中脫穎而出，勇奪「創作獎」金牌，同時也是行政院內唯一獲獎單位，實屬不易。

(中時)