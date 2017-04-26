花蓮農改場大豆跑步機 國家發明獎奪金
跑步機也能選大豆！花蓮農業改良場研發的「大豆初級選別機」，從全國近500件合格作品中脫穎而出，勇奪今年國家發明創作獎金牌，每小時可選別50公斤有機大豆，準確精度超過95%，效率比傳統作法快7倍，有效減輕部落小農挑豆人力不足的困境。
助理研究員張光華說，為了減輕部落和農村小農以人力挑選有機大豆的辛勞，花蓮農改場研發完成「大豆初級選別機」，利用新型專利「顆粒狀物品選別」技術，讓大豆在輸送帶上滾動，看起來像是在跑馬拉松，因此被農友笑稱作「大豆跑步機」。
他指出，胖瘦有別的大豆在輸送帶上滾動的方向不一樣，在巧妙的角度設計下，每小時可以將50公斤不同飽滿程度的大豆送至不同的蒐集槽中，同時過濾掉雜質與外觀破損、蟲蛀的劣質品，選別精度超過95%，相較人力挑豆快了7倍以上，達到挑出飽滿大豆的目的。
他強調，每選別1噸大豆即可節省人力成本約1萬5千元，評估符合公頃級以下農田規模使用的小型農機。因為符合產業需求，在推出至今已熱銷約40台，創造經濟效益超過400萬元，讓小農挑選有機大豆更加輕鬆，可說是小農機立大功。
花蓮農改場長范美玲表示，國家發明創作獎是我國發明界的最高殿堂，「大豆初級選別機」去年參加比賽甄選，歷經4個多月的審查，最終從近500件合格作品中脫穎而出，勇奪「創作獎」金牌，同時也是行政院內唯一獲獎單位，實屬不易。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。