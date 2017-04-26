安以軒曬婚紗花絮 深V秀裸背＋事業線美翻！

安以軒和陳榮煉6月初將舉辦海島婚禮。（圖／資料照，公關照）

安以軒穿婚紗秀美背，不忘撐傘防曬。（圖／取自安以軒微博）

安以軒微露酥胸，小秀性感。（圖／取自安以軒微博）

安以軒PO側拍照，表示自己是出國工作的。（圖／取自安以軒微博）

安以軒分享婚紗花絮。（圖／取自安以軒微博）

女星安以軒上月15日宣布閃婚澳門CEO陳榮煉，並在微博公開婚紗照，兩人深情對視的唯美意境，洋溢滿滿新婚甜蜜之情，而今（26日）她再分享一系列在馬爾地夫拍的婚紗照，一襲前後都開深V的白紗，大秀美背和深邃事業線，藏不住好身材。

照片中，安以軒身穿白紗偶爾撐著傘，站在橋上或坐在沙灘、道具椅上，擺出完美Pose，散發女神氣場，尤其前後開深V的婚紗，不只光滑裸背一覽無遺，還微露酥胸，小秀性感。不過，美人搭配身後的藍天白雲的海景，雖看來十分愜意，但安以軒卻表示：「看著像來度假的，但真的是來工作的」，還附上工作側拍照，笑稱有圖有真相。

其中，安以軒正在妝髮的時候也不忘自拍賣萌，俏皮眨眼雖可愛，但胸前深邃的事業線更吸引大家視線，引來粉絲狂誇超美。另外，安以軒和陳榮煉將在6月初舉辦一場海島婚禮，由於要當美美的6月新娘，她還補充說「六月前不能太【HAPPY黑皮】所以防曬的傘很重要」，難掩待嫁好心情。

(中時電子報)