安以軒曬婚紗花絮 深V秀裸背＋事業線美翻！
女星安以軒上月15日宣布閃婚澳門CEO陳榮煉，並在微博公開婚紗照，兩人深情對視的唯美意境，洋溢滿滿新婚甜蜜之情，而今（26日）她再分享一系列在馬爾地夫拍的婚紗照，一襲前後都開深V的白紗，大秀美背和深邃事業線，藏不住好身材。
照片中，安以軒身穿白紗偶爾撐著傘，站在橋上或坐在沙灘、道具椅上，擺出完美Pose，散發女神氣場，尤其前後開深V的婚紗，不只光滑裸背一覽無遺，還微露酥胸，小秀性感。不過，美人搭配身後的藍天白雲的海景，雖看來十分愜意，但安以軒卻表示：「看著像來度假的，但真的是來工作的」，還附上工作側拍照，笑稱有圖有真相。
其中，安以軒正在妝髮的時候也不忘自拍賣萌，俏皮眨眼雖可愛，但胸前深邃的事業線更吸引大家視線，引來粉絲狂誇超美。另外，安以軒和陳榮煉將在6月初舉辦一場海島婚禮，由於要當美美的6月新娘，她還補充說「六月前不能太【HAPPY黑皮】所以防曬的傘很重要」，難掩待嫁好心情。
(中時電子報)
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