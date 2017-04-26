女足教頭長尾巴 滿臉奶油許願世大運奪牌
中華女足日籍教頭柳樂雅幸25日在台灣歡度59歲生日，球員們於吳鳳科大結束訓練之後，貼心的準備了生日蛋糕，卻也淘氣的把柳樂塗了滿臉奶油。柳樂則許下生日願望：「今年世大運一定要拿到獎牌！」
中華女足今年的兩大賽事，就是亞洲盃資格賽與台北世大運，可惜本月初出征巴勒斯坦角逐亞洲盃資格賽，對泰國掌控局勢卻欠臨門一腳，以0比1飲恨，最終1勝1負屈居分組第2，未能晉級明年的8強決賽。
柳樂23日到台中豐原體育場觀看木蘭女足聯賽開幕周賽事，談到對泰國那場失利還是直說可惜，尤其是開賽3分鐘就先丟1球，其實應該可以避免。「那球是我們後衛解圍踢得不夠遠，才給對手第二波攻勢，在禁區邊緣遠射破門。」
中華隊輸給泰國的另一個關鍵，是全場攻勢連連卻進不了球。是役柳樂用前鋒陳燕萍先發，取代前一場對巴勒斯坦上半場就有3次助攻的賴麗琴。柳樂表示，讓陳燕萍先發的考量，是覺得她在前場拚搶的效果較好。
「麗琴在前場組織攻勢的能力的確比較好，回頭想想，如果那場讓她先發，也許我們會贏。」柳樂表示，球賽就是這樣，也沒想到中華隊過去面對泰國的速度拚搶都踢得很辛苦，那天卻能踢出非常流暢的攻勢，他還忍不住小抱怨說：「泰國隊碰一下就倒，有很多拖延時間的小動作，你看轉播不覺得嗎？」
儘管在巴勒斯坦留下遺憾，中華女足接下來的任務就是備戰世大運，國腳們也回到吳鳳科大集訓，保持周中國家對訓練、周末回母隊踢木蘭聯賽的節奏。而從球員準備蛋糕還砸教練的動作，不難看出柳樂和她們並肩作戰3年來的好交情。
(中時電子報)
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