寶兒出道17年 首開嗆公司「連我名字都不會寫」
韓國天后寶兒（BoA）2000年正式出道，在亞洲等地都擁有許多粉絲的她，至今已是所屬經紀公司SM娛樂的一姐，沒想到昨(25日)她竟透過IG對SM娛樂首次開嗆，主因是公司將專輯封面上她的名字打錯，是「BoA」並非「BOA」，使一向好脾氣的寶兒直言「連我的名字都分不清楚嗎？」
即將推出新單曲《春雨》的寶兒，昨在IG分享新作品的宣傳照，無奈說：「為什麼我的名字大小寫都分不清呢？難道我不是BoA嗎？請檢查後再上傳」，而圖中可見工作人員將寶兒的英文名字打成了「BOA」，O誤植成了大寫。
對此，陪伴寶兒走過多年的粉絲也相當不滿，紛紛說：「不是7年，是待了17年的地方啊！」、「SM能不能再用點心」、「好無言，SM工作人員有在用腦嗎？」而SM娛樂稍後緊急上傳了修正文字後的影片，寶兒也隨即刪文，解除這場對嗆公司風波。
(中時電子報)
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