台灣情侶喜馬拉雅山失蹤53天 女已香消玉殞
台灣情侶梁聖岳和他的東華大學女友劉宸君，爬喜馬拉雅山失蹤53天，今傳來不幸消息，中午時兩人在山谷被搜救隊發現，劉宸君已香消玉殞，梁聖岳則意識清楚，還可以說話，但身體虛弱。外交部稍後證實已找到人。
據《加德滿都郵報》等當地媒體報導，兩人是在上月登喜馬拉雅山，3月8日離開民宿展開行程，最後被登山客看到是在9日。兩人的父母都曾到尼泊爾尋人。他們被搜救隊發現時，梁聖岳被困在懸崖邊，在不斷下雪的惡劣環境中，竟存活了50多天，可說是奇蹟。女友劉宸君則墜崖跌到200公尺下的河流中，被發現時已無生命跡象。
Ganesh Himal旅遊發展專頁指出，2個月前在喜馬拉雅山失蹤的台灣情侶，已被一名當地人，及Ganesh himal旅遊發展委員會Dawa Tamang尋獲。
(中時電子報)
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